10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 10 октября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0084 и составляет Br2,1453 (9 октября - Br2,1537 за $1).

Евро подешевел на Br0,0088 до Br2,4623 (9 октября - Br2,4711 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0003 до Br3,2417 за 100 российских рублей (9 октября - Br3,2414 за 100 российских рублей).-0-

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