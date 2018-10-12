12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 12 октября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0163 и составляет Br2,1261 (11 октября - Br2,1424 за $1).

Евро подешевел на Br0,0075 до Br2,4663 (11 октября - Br2,4738 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0105 до Br3,2227 за 100 российских рублей (11 октября - Br3,2122 за 100 российских рублей).-0-

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