29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 29 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0149 и стоит Br2,0735 (28 августа - Br2,0586 за $1).

Евро подорожал на Br0,0145 до Br2,4205 (28 августа - Br2,406 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0075 до Br3,0468 за 100 российских рублей (28 августа - Br3,0543 за 100 российских рублей).-0-

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