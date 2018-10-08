8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 8 октября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0024 и составляет Br2,158 (5 октября - Br2,1556 за $1).

Евро подорожал на Br0,0007 до Br2,4798 (5 октября - Br2,4791 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0164 до Br3,2222 за 100 российских рублей (5 октября - Br3,2386 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют