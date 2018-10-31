31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 31 октября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0018 и составляет Br2,1196 (30 октября - Br2,1178 за $1).
Евро подешевел на Br0,0025 до Br2,4065 (30 октября - Br2,409 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0095 до Br3,2308 за 100 российских рублей (30 октября - Br3,2213 за 100 российских рублей).-0-
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