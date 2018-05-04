4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 4 мая подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0001 до Br2,0234 (3 мая - Br2,0233 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0052 и стоит Br2,4213 (3 мая - Br2,4265 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0101 до Br3,199 за 100 российских рублей (3 мая - Br3,1889 за 100 российских рублей).-0-
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