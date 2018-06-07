7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 7 июня подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,007 до Br1,9945 (6 июня - Br2,0015 за $1).
Евро подорожал на Br0,0041 и стоит Br2,3576 (6 июня - Br2,3535 за 1 евро).
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0002 до Br3,2242 за 100 российских рублей (6 июня - Br3,2244 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.359 BYN
|USD
|1.9945 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.216 BYN
|3.229 BYN