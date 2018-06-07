7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 7 июня подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,007 до Br1,9945 (6 июня - Br2,0015 за $1).

Евро подорожал на Br0,0041 и стоит Br2,3576 (6 июня - Br2,3535 за 1 евро).

Курс российского рубля стал ниже на Br0,0002 до Br3,2242 за 100 российских рублей (6 июня - Br3,2244 за 100 российских рублей).-0-

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