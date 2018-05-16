16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 16 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0027 до Br2,0031 (15 мая - Br2,0004 за $1).

Евро подешевел на Br0,0142 и стоит Br2,3704 (15 мая - Br2,3846 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0198 до Br3,2122 за 100 российских рублей (15 мая - Br3,232 за 100 российских рублей).-0-

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