Дополнительные средства из бюджета Минска выделяются на подготовку к II Европейским играм

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные средства из бюджета Минска выделяются на подготовку города к II Европейским играм. Корректировки в этот финансовый документ 2018 года одобрены на 2-й сессии Минского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект соответствующего решения депутатам представил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев. По его словам, на выполнение подготовительных работ к проведению II Европейских игр 2019 года за счет перераспределения бюджетных средств организациям дополнительно направляются около Br15 млн. Различные суммы получат ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" на работы по текущему ремонту улично-дорожной сети столицы, предприятия жилищно-коммунального хозяйства - для приведения в надлежащее состояние зданий, прилегающих к соревновательным объектам, УП "Мингорсвет" - для создания новых элементов праздничного освещения и установки осветительного оборудования.

Предприятиям ЖКХ дополнительно перераспределяются Br4,5 млн на текущее содержание придомовых территорий и текущий ремонт малых архитектурных форм, капитальный ремонт жилищного фонда по программе энергосбережения, приобретение газонокосильной техники, благоустройство зон отдыха и др. Также Вr1,5 млн будет направлено на завершение капитального ремонта СШ №99 во Фрунзенском районе.

Алексей Афанасьев проинформировал, что остатки средств городского бюджета, образовавшиеся на 1 января 2018 года, в сумме Br168 тыс. пойдут на реконструкцию 20-й городской поликлиники, а остатки средств инновационного фонда Мингорисполкома (Br20 млн) - на приобретение электропоездов для Минского метрополитена.

Общий объем финансирования инвестиционной программы Минска 2018 года увеличивается на Br40 тыс.

Таким образом, с учетом всех вносимых изменений доходная часть городского бюджета на 2018 год запланирована в Br4 млрд 286 млн, расходная - Br4 млрд 482 млн. Дефицит бюджета составит Br196 млн.

Начальник главного финансового управления Мингорисполкома также рассказал, что с начала года в доход городского бюджета поступило Br958 млн. Это 22% от запланированных поступлений на текущий год.-0-