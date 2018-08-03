3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пилотных проекта по внедрению BIM-технологий в строительстве реализуются в Беларуси. Об этом сообщил начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По его словам, информатизация и внедрение BIM-технологий (технологий информационного моделирования промышленных и гражданских объектов) является одним из важнейших направлений развития строительной отрасли Беларуси.

"В настоящее время пилотные проекты по внедрению BIM-технологий реализуют Гомельский ДСК и МАПИД. После "обкатки" технология получит повсеместное применение. По этому пути идет весь мир, и мы не должны отставать", - отметил Артем Юшкевич.

BIM-технологии позволяют создавать полное информационное описание строящегося объекта и в дальнейшем использовать эту объемную модель на всех этапах его жизненного цикла - от проектирования до утилизации. Это позволяет значительно упростить все этапы строительства, избегать излишних временных и финансовых затрат при выполнении проектных, строительных, эксплуатационных и ремонтных работ, оперативно выявлять и исправлять ошибки и неисправности и т.д.

Представитель Минстройархитектуры напомнил, что в настоящее время разрабатывается стратегия развития строительной отрасли на 2018-2030 годы. В ней будут отражены основные направления развития отрасли на перспективу, определены точки роста и пути повышения ее эффективности.-0-

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