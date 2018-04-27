ЕАБР заинтересован сотрудничать с европейскими финансовыми институтами в реализации инвестпроектов

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) заинтересован в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами для реализации инвестиционных проектов на территории государств - участников банка. Об этом заявил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, выступая на II Международном финансово-экономическом форуме стран СНГ и Европы "Пражские деловые встречи", сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Для ЕАБР инвестиции как в трансграничную, так и в национальную транспортную инфраструктуру являются приоритетом. Инфраструктура в портфеле банка составляет порядка 50%", - отметил Андрей Бельянинов.

Идет быстрый рост перевозок по оси Китай - ЕАЭС - ЕС. Транзит практически удваивается ежегодно в течение последних 5 лет. Эта тема представляет взаимный интерес для ЕС и ЕАЭС.

"Мы заинтересованы в том, чтобы развитие транспортно-логистической инфраструктуры стимулировало переключение части транзита с моря на сушу, чтобы товары из Китая в Европу (и в обратном направлении) шли через территорию ЕАЭС. Это хорошая бизнес-ниша для логистических компаний и железных дорог. Повышение эффективности сухопутных транспортных коридоров в формате ЕС - ЕАЭС - КНР могло бы повысить эффективность торговли, создать многочисленные возможности для производства и различные цепочки поставок", - подчеркнул Андрей Бельянинов.

Глава ЕАБР отметил, что для увеличения пропускной способности сухопутных транспортных коридоров по оси КНР - ЕАЭС - ЕС, повышения их конкурентоспособности по сравнению с морскими маршрутами необходимы не мегапроекты, а точечная расшивка "узких" мест транспортной инфраструктуры, требующая ограниченных капиталовложений.

"Нужно концентрироваться на сотрудничестве бизнеса. Евразийский банк развития готов внести свой вклад в налаживание взаимодействия и реализацию таких проектов", - заявил Андрей Бельянинов.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-