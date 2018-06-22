ЕАЭС и ЕС договорились устранять технические барьеры в торговле

22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Евросоюз договорились устранять технические барьеры в торговле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Дорожная карта по реализации программы "Амбиции-2020 CEN и CENELEC", которая включает в себя углубление сотрудничеств с ЕЭК с целью снятия технических барьеров в торговле, утверждена на генеральной ассамблее Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета по стандартизации в области электротехники (CENELEC) в словенском городе Блед", - проинформировали в пресс-службе.

"Реализация дорожной карты позволит повысить конкурентоспособность и безопасность продукции стран Евразийского экономического союза, а также снизить технические барьеры в торговле с европейскими странами", - заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Делегация ЕЭК приняла участие в панельной сессии "Инновация и стандартизация", где рассмотрены возможности реализации стратегического инновационного плана CEN и CENELEC, вопросы взаимодействия науки и стандартизации, расширение европейской сети стандартизации с участием представителей Европейского союза, Международной организации по стандартизации ИСО, Международной электротехнической комиссии (МЭК), Европейской ассоциации свободной торговли и европейской промышленности.

На встрече с генеральным директором CEN и CENELEC Еленой Сантьяго Сид Валерий Корешков отметил важность развития новых направлений сотрудничества, которые закреплены в совместном плане мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании между ЕЭК, Европейским комитетом по стандартизации и Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники на 2018-2022 годы. "Особое внимание будет уделено развитию стандартизации в области железных дорог, поскольку это придаст новый импульс развитию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока", - отметил министр ЕЭК.

С генеральным секретарем Международной организации по стандартизации (ИСО) Серхио Мухико Валерий Корешков обсудил взаимодействие в сферах кибербезопасности, циркулярной экономики, искусственного интеллекта. Эти перспективные направления будут отражены в проекте меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и ИСО, подписать который планируется в этом году. "Установление сотрудничества с ведущей организацией по стандартизации - ИСО - является ключевым приоритетом ЕЭК. Оно позволяет выполнить задачи по широкоформатному участию союза в международных организациях", - подчеркнул Валерий Корешков.-0-