7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕБРР выступает за расширение в Беларуси операций в национальной валюте, заявил сегодня журналистам вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всецело поддерживаем усилия Национального банка Беларуси по дедолларизации белорусской экономики, в частности, в кредитовании белорусских предприятий, - сказал Алан Пию. - Мы сейчас работаем над рядом технических инструментов, которые позволили бы нам содействовать этому процессу". Он уточнил, что работу по созданию инструментов кредитования в белорусских рублях ЕБРР ведет совместно с Нацбанком и несколькими коммерческими банками.

"Потребуется какое-то время, чтобы нарастить долю операций в национальной валюте в нашем портфеле. Но в будущем мы бы хотели видеть половину операций с нашими клиентами из частного сектора в национальной валюте. За оставшиеся шесть месяцев этого, конечно, не добиться, это дело более продолжительного периода времени", - констатировал вице-президент.-0-