ЕЭК и Куба договорились устранять барьеры в торговле

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и правительство Кубы договорились устранять барьеры в торговле. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который подписали в Гаване член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмерка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Документ позволит странам Евразийского экономического союза и Кубе координировать усилия по увеличению оборота торговли и инвестиций, устранению барьеров, препятствующих развитию торговли, а также откроет возможности для системного проведения совместных мероприятий в экономике, - пояснили в пресс-службе. - С целью реализации этих задач будет сформирована совместная рабочая группа, в которую войдут представители ЕЭК, правительств стран союза и Кубы, а также деловых кругов".

Татьяна Валовая отметила, что Куба - давний, традиционный и хорошо знакомый партнер для всех стран ЕАЭС. "Наше сотрудничество имеет глубокие исторические корни и опирается на солидный фундамент общего прошлого, связывающего наши страны экономически и культурно. Меморандум ЕЭК и правительства Кубы - это платформа для обновления и оживления взаимодействия в современных условиях", - сказала она.

В Гаване состоялись также переговоры Татьяны Валовой с заместителем председателя Совета Министров Кубы Рикардо Кабрисасом. Он приветствовал заключение меморандума, отметив, что документ обеспечит благоприятные условия для углубления торгово-экономических отношений между ЕАЭС и Кубой, будет содействовать расширению и диверсификации взаимной торговли.

Татьяна Валовая и Рикардо Кабрисас запланировали совместные действия на ближайшее будущее. В частности, намечены серия тематических круглых столов и семинаров, в том числе в формате видеоконференций, для экспертов и предпринимателей в области фармацевтики, встречи представителей национальных ведомств Кубы с руководителями профильных департаментов ЕЭК. В конце нынешнего - начале следующего года в Гаване пройдет большой бизнес-форум "ЕАЭС - Куба".

Во всех официальных встречах министра ЕЭК приняли участие главы дипломатических представительств Беларуси, Казахстана и России на Кубе.-0-