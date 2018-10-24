ЕЭК намерена расширить свои полномочия в сфере санитарных и фитосанитарных мер

24 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает расширить свои полномочия в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер (СФС-мер). Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

"Совместно со странами Евразийского экономического союза мы обсуждаем возможность внесения в Договор о ЕАЭС изменений, которые позволили бы государствам-членам проводить единую политику в сфере применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, - отметил Виктор Назаренко. - Мы предложили странам союза подумать в этой связи о расширении полномочий ЕЭК. Считаем важным, чтобы комиссия могла, например, устанавливать унифицированный порядок введения временных СФС-мер. Организовывать и проводить аудиты систем контроля и совместные с уполномоченными органами стран ЕАЭС проверки в области санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. Вести мониторинги в сфере СФС-мер. Устанавливать единые требования по видам административной ответственности за нарушение права союза. Мы также предлагаем внести изменения в Договор о ЕАЭС, связанные с установлением единых требований к системе управления рисками при осуществлении контроля (надзора) в области СФС-мер".

Среди других инициатив - предложения о наделении комиссии полномочиями по утверждению единых правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья животного происхождения в рамках союза, разработке порядка прослеживаемости подкарантинной продукции, ввозимой из третьих стран и перемещаемой между государствами - членами ЕАЭС.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-