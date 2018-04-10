ЕЭК намерена выработать способы экстренного реагирования на новые препятствия на рынке ЕАЭС

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена выработать способы экстренного реагирования на новые препятствия на рынке Евразийского экономического союза. Речь об этом шла на заседании Консультативного комитета по функционированию внутренних рынков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

На заседании обсуждались первые итоги реализации мероприятий дорожной карты по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, скорость их устранения и дальнейшее взаимодействие ЕЭК и стран ЕАЭС. "В частности, участники пришли к выводу о необходимости выработать способы экстренного реагирования комиссии на возникающие препятствия на рынке союза, - отметили в пресс-службе. - Соответствующие механизмы могут быть закреплены в методологии разделения препятствий на барьеры, изъятия и ограничения на внутреннем рынке ЕАЭС. Сокращение срока ликвидации того или иного препятствия позволит снизить связанные с ним потери бизнеса. Выявить наиболее приоритетные для предпринимателей вопросы предполагается за счет активизации взаимодействия с Деловым советом союза".

На заседании обсудили также механизм дальнейшего взаимодействия ЕЭК со странами ЕАЭС по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений. "Нам необходимо подумать о новом формате взаимодействия в рамках нашего консультативного комитета, - сказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - Создаваемые инструменты должны быть максимально эффективны, позволять нам ранжировать препятствия исходя из их экономической значимости как для всего союза, так и для государств - членов по отдельности".

Члены Консультативного комитета рассмотрели результаты работы по устранению препятствий, связанных с признанием документов об ученых степенях и ученых званиях; гармонизацией требований к профессиональной подготовке водителей и порядку подтверждения их профессиональной квалификации; совершенствованием механизма контроля за уплатой косвенных налогов; ограничением в сферах технического регулирования и государственных и муниципальных закупок. "Предложения по устранению препятствий будут отражены в докладах на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета", - добавили в пресс-службе.-0-