ЕЭК обнулила ввозные пошлины на оборудование для выращивания рыбы

22 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) частично обнулила ввозные пошлины на оборудование для выращивания рыбы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Обнулены таможенные пошлины на отдельные виды оборудования для выращивания рыбы, в частности на плавучие средства, предназначенные для кормления рыбы и рыбоводные садки для разведения рыбы в открытом море, - пояснили в пресс-службе. - Мера будет действовать по 31 декабря 2019 года включительно. Сегодня таможенные пошлины на эти товары составляют 10-15%".
Речь идет о рыбоводном оборудовании, которое устанавливается на морскую ферму и предназначено для промышленного выращивания атлантического лосося и радужной форели. В государствах ЕАЭС оно не производится, импортируется в основном из Норвегии.
"Мера способствует увеличению объема промышленного выращивания лососевых, усилению конкурентоспособности рыбоводческих предприятий союза, реализации проектов по освоению пригодных для разведения рыбы морских участков и строительству рыбоводческих ферм", - добавили в ЕЭК.-0-
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