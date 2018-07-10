ЕЭК: ограничения на ввоз в Россию белорусской молочки не соответствуют праву ЕАЭС

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение временных ограничений на ввоз в Россию из Беларуси отдельных видов молочной продукции не соответствует праву ЕАЭС. Об этом шла речь на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Коллегия ЕЭК 9 июля в очередной раз рассмотрела вопрос об ограничениях на поставки молочной продукции из Беларуси в Россию. Было отмечено, что введение временных ограничений на ввоз в Россию с территории Беларуси отдельных видов молочной продукции не соответствует праву ЕАЭС. Беларусь и Россия готовы к снятию ограничительных мер по поставкам молочной продукции, для этого будет реализована соответствующая дорожная карта.

В то же время в случае сохранения Россией не соответствующих праву ЕАЭС ограничительных мер в отношении поставок белорусской молочной продукции вопрос об уведомлении о необходимости исполнения положений Договора о ЕАЭС в трехмесячный срок еще раз будет рассмотрен на заседании Коллегии ЕЭК.

На заседании рассматривались вопросы таможенного регулирования, конкуренции и функционирования внутренних рынков ЕАЭС.-0-