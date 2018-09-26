ЕЭК определила тарифные квоты на ввоз беспошлинного риса из Вьетнама

26 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды вьетнамского длиннозерного риса, который в соответствии с соглашением о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС ввозится в союз с применением нулевой ставки таможенной пошлины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Общий объем тарифной квоты в соответствии с соглашением составляет 10 тыс. т.

В 2018 году Беларусь получила квоту на поставку почти 1 тыс. т беспошлинного риса из Вьетнама. Квота в размере чуть более 9 тыс. т была отдана России. Казахстан и Кыргызстан сейчас полностью покрывают свои потребности в рисе. В Армении в отношении таких сортов риса в 2018 году применяется нулевая ставка таможенных пошлин в связи с действием переходных положений, согласованных при присоединении страны к ЕАЭС.

За рис, ввезенный сверх квоты, производится оплата 10% от таможенной пошлины, но не менее 0,03 евро за 1 кг.-0-