ЕЭК принимает меры по снятию ограничений на трудоустройство в странах ЕАЭС летчиков и спортсменов

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) принимает меры по снятию существующих ограничений на трудоустройство в некоторых странах Евразийского экономического союза летчиков и спортсменов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Так, на заседании Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств ЕАЭС обсуждалось снятие ограничения для граждан государств - членов союза на трудовую деятельность в составе летного экипажа гражданского воздушного судна. "Важно снять все имеющиеся ограничения по национальному признаку для защиты внутреннего рынка труда государств-членов. При этом безусловным является соблюдение всех требований и стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Члены Консультативного комитета также рассмотрели вопрос о неприменении ограничений в отношении профессиональных спортсменов, являющихся гражданами стран ЕАЭС, при их трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Представители Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана подтвердили, что в настоящее время в странах отсутствуют какие-либо ограничения на законодательном уровне в отношении спортсменов - граждан стран ЕАЭС. Представитель России сообщил, что законодательство РФ и ведомственные нормативные документы не ограничивают право профессиональных спортсменов - граждан стран ЕАЭС на работу в физкультурно-спортивных организациях в России. Тем не менее члены Консультативного комитета отметили, что введенные в российское законодательство изменения создают барьеры для трудовой деятельности спортсменов из государств ЕАЭС в РФ.

"По результатам обсуждений было принято решение просить российскую сторону проинформировать ЕЭК о принимаемых мерах для устранения этого препятствия", - добавили в пресс-службе.-0-