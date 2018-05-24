ЕЭК прорабатывает более десяти инициатив цифровой повестки ЕАЭС

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия прорабатывает более десяти инициатив цифровой повестки ЕАЭС. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на панельной сессии "Цифровая повестка как фактор повышения конкурентоспособности ЕАЭС", которая состоялась сегодня на XXII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Тигран Саркисян отметил, что цифровая повестка ЕАЭС - результат масштабной совместной работы комиссии с бизнесом, центрами компетенций, представителями государственных органов стран - участниц союза, а также с международными экспертами. "От первых стратегических посылов на совместном пути к цифровизации, обозначенных в заявлении о цифровой повестке в конце 2016 года, мы вплотную подошли к запуску интеграционных проектов в области цифровой трансформации экономики, - сказал Тигран Саркисян. - Сегодня комиссия прорабатывает более десяти инициатив, поступивших от бизнеса и органов власти государств - членов ЕАЭС".

По словам председателя Коллегии ЕЭК, совместная цифровая повестка ЕАЭС появилась благодаря четкому осознанию общих вызовов для стран союза и содержит очень большой потенциал экономического роста. По подсчетам Всемирного банка, реализация цифровой повестки союза до 2025 года обеспечит 8 млн рабочих мест, а также позволит бизнесу сэкономить до $50 млрд.

"Благодаря совместной цифровой повестке ЕАЭС у нас есть уникальная возможность - на пятерых в безопасной среде апробировать инновации, вырабатывать консолидированную позицию, отстаивать ее на глобальном уровне, входить в межрегиональные проекты и, что особенно важно, создавать у себя в ЕАЭС платформу для роста нашего бизнеса, для честной конкуренции и накопления собственных евразийских цифровых активов", - подчеркнул Тигран Саркисян.

Как отметил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер, проведенные банком исследования помогли четко определить, что дивиденды от реализации странами ЕАЭС цифровой повестки на региональном уровне будут гораздо больше по сравнению с ситуацией, если бы цифровую трансформацию государства союза проводили только на национальном уровне.

"Мы были даже удивлены, насколько разными могут быть результаты, - сказал Сирил Мюллер. - И хочу отметить, что ЕАЭС и ЕЭК очень вовремя начали продвигать идею цифровизации. Целый ряд исследований показывает, что примерно 15,5% глобального ВВП в 2016 году было тем или иным образом связано с цифровой экономикой. Эта доля будет постоянно увеличиваться, в ближайшие несколько лет она достигнет уже 25%. Поэтому тема - чрезвычайно актуальна".-0-