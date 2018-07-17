ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на сахар в Беларуси до 23 декабря

17 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия согласовала продление срока госрегулирования цен на сахар в Беларуси до 23 декабря 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В связи с обращением Республики Беларусь Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый сахар в стране на 160 дней - до 23 декабря 2018 года, - говорится в сообщении пресс-службы. - Ранее Республика Беларусь постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 декабря 2017 года №60 установила предельные минимальные цены на кристаллический сахар. В стране на 180 дней - с 17 января до 15 июля этого года - было введено временное государственное регулирование отпускных и розничных цен на белый сахар и ограничен уровень предельной торговой надбавки до 15%".

Продление срока госрегулирования цен на сахар призвано стабилизировать ситуацию по его реализации производителями из Беларуси, а также устранить негативное влияние диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке республики из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире, отметили в ЕЭК.-0-