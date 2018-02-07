ЕЭК установила порядок подтверждения таможенными органами фактического вывоза товаров с территории ЕАЭС

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила порядок подтверждения таможенными органами фактического вывоза товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Утвержден порядок подтверждения таможенными органами государств ЕАЭС фактического вывоза товаров с таможенной территории союза, - отметили в пресс-службе. - Его применение обеспечивает автоматизацию процедуры и ускорение работы сотрудников таможенных органов".

Порядок регламентирует корректировку электронного подтверждения и его аннулирования, а также особенности подтверждения фактического вывоза с таможенной территории союза товаров, перевозимых морем или через территории государств, не являющихся членами союза.

"Порядок предусматривает формирование электронного запроса, который направляется в информационную систему центрального таможенного органа страны союза, чей таможенный орган выпустил товары, - пояснили в ЕЭК. - В течение 5 мин после этого информационная система автоматически генерирует ответ, содержащий регистрационный номер декларации на товары, информацию об отправителе и транспорте, порядковый номер товара, помещенного под таможенную процедуру и его 10-значный классификационный код и т.д. Получение ответа, содержащего всю необходимую информацию, является основанием для подтверждения фактического вывоза товаров с таможенной территории союза".-0-