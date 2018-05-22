ЕЭК установила правила расчета допначислений при определении таможенной стоимости товаров

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила правила расчета дополнительных начислений при определении таможенной стоимости товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Согласно решению расходы, связанные с транспортировкой товаров, погрузкой, разгрузкой, перегрузкой, должны распределяться пропорционально весу товаров, - пояснили в ЕЭК. - Другие дополнительные начисления, в том числе вознаграждения посредникам, расходы на тару, упаковку, страховка, лицензионные платежи и т.п., при определении таможенной стоимости будут высчитываться пропорционально стоимости товаров".

Утверждено также положение об особенностях определения таможенной стоимости отходов. Речь идет об отходах, образовавшихся на таможенной территории Евразийского экономического союза при переработке, переработке для внутреннего потребления, а также в результате ликвидации товаров.

Коллегия ЕЭК утвердила пакет документов, который регламентирует информационное взаимодействие уполномоченных органов государств ЕАЭС и ЕЭК при формировании, ведении и использовании единого реестра сортов сельскохозяйственных растений. "В комплект технологических документов входят правила и регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами стран ЕАЭС и ЕЭК, описание форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для обмена информацией, а также порядок присоединения к общему процессу, - отметили в ЕЭК. - Решение комиссии позволит унифицировать организационные и технические решения при создании, развитии и функционировании сегментов интегрированной информационной системы союза. Повышение информированности производителей сельхозпродукции, государственных органов стран пятерки и других заинтересованных лиц о сортах, допущенных или рекомендуемых к использованию в государствах-членах, положительно скажется на развитии общего рынка семян сельхозрастений". -0-