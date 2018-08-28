28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершила формирование единого рынка лекарств Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на заявление члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова.

"Мы выполнили основную задачу, которая была поставлена перед нами в рамках Евразийского экономического союза, - обеспечить доступ населения и специалистов здравоохранения к безопасным, качественным и эффективным лекарственным препаратам. Создана правовая и информационная база для работы единого рынка лекарств", - сказал министр ЕЭК.

По его словам, успешно завершилось комплексное тестирование информационной системы союза, которая предназначена для обеспечения всех процессов регистрации лекарств. Уполномоченные органы стран ЕАЭС проверили и подтвердили возможность единой электронной регистрации. На август текущего года первые шесть заявлений на регистрацию лекарственных средств по союзным правилам приняты в Казахстане, еще два - в Беларуси. В ближайшее время и другие государства - члены ЕАЭС готовы начать активное использование союзной информационной системы.

Валерий Корешков отметил, что полностью проработано проведение инспектирования по правилам GMP союза (Good Manufacturing Practice - надлежащая производственная практика, правила, в соответствии с которыми устанавливаются требования к организации производства и контроля качества лекарств). Две первые заявки на проведение такого инспектирования приняты в Беларуси. Производитель, готовый пройти соответствующую процедуру, может направить заявку в любой из инспекторатов стран ЕАЭС.

Как пояснил министр ЕЭК, союзная нормативная база в сфере обращения лекарств представляет систему из 35 нормативных актов. Это 22 решения Совета ЕЭК, которыми приняты все надлежащие практики в сфере обращения лекарственных средств. В эту группу входят также основные документы по инспектированию производств, подтверждению эквивалентности скопированных лекарств, разработке и изучению биологических лекарственных препаратов.

Шестью решениями Коллегии ЕЭК установлены требования к перечням лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска, введена номенклатура готовых лекарственных форм, определены подходы к валидации аналитических методик, а также единые правила исследования стабильности лекарственных препаратов. Благодаря единым подходам к валидации аналитических методик результаты контроля качества лекарств будут признаваться всеми контрольными лабораториями союза. Единые правила изучения стабильности позволят сохранить свойства лекарственного препарата в течение всего заявляемого срока годности, а значит, обеспечить доступ на рынок качественной продукции.

"Семь рекомендаций Коллегии ЕЭК устанавливают подходы к водоподготовке и валидации процессов производства, что позволяет осуществлять подтверждение стабильности производственного процесса по единым принципам и правилам, - добавили в комиссии. - Таким образом, созданы все условия для свободного движения в союзе безопасных, качественных и эффективных лекарств, которые помогут сохранить здоровье миллионам граждан государств ЕАЭС".-0-