Ефимчик: изменения в кожевенно-обувной отрасли соответствуют требованиям времени

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в кожевенно-обувной отрасли Беларуси меняется в соответствии с требованиями времени, сообщил журналистам председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик после открытия 43-й Международной выставки-ярмарки по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2018, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация в кожевенно-обувной отрасли меняется. Многое мы начинаем исправлять, многое переосознавать. Принят целый ряд документов, которые направлены именно на то, чтобы привести в порядок все взаимоотношения. В том числе исключить посредников, прекратить продажу полуфабриката, и эта работа идет достаточно хорошими темпами. Понятно, что за один день изменения не произойдут, но мы движемся в правильном направлении", - сказал Николай Ефимчик.

Он также отметил, что уже в октябре холдинг "Марко" запустит после модернизации Витебский меховой комбинат. "Холдинг "Марко" - одно из ключевых обувных предприятий концерна, один из лучших брендов страны, причем этот бренд постоянно прирастает. Что касается СООО "Белвест", то вопрос о создании на его базе холдинга находится в стадии обсуждения и должно быть принято принципиальное решение", - подчеркнул председатель концерна "Беллегпром".

43-я Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2018 собрала в Минске более 80 участников из 13 стран. Деловую программу форума открыл экспертный диалог "Актуальные вопросы взаимодействия в области легкой промышленности". 3 и 4 октября пройдет семинар-тренинг по эффективному категорийному менеджменту в индустрии моды, интернет-торговле. На полях выставки 4 октября состоится заседание Консультативного совета по вопросам развития сотрудничества с малым и средним бизнесом. Кроме того, работает сезонный салон обуви Expo Shoes для оптовых покупателей. Для поддержки и закрепления талантливой молодежи в отрасли организована специальная зона Fashion Format, где можно будет ознакомиться с творческими работами учащихся и студентов специализированных учебных заведений. Выставка-ярмарка будет работать на базе НВЦ "Белэкспо" до 5 октября.-0-