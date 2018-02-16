Ефимчик предостерегает предприятия "Беллегпрома" от излишнего увлечения давальческими заказами

16 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Основным сдерживающим фактором увеличения выручки предприятий "Беллегпрома" является зависимость от давальческих заказов. Об этом заявил председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик на итоговом совете концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, что основной сдерживающий фактор по увеличению выручки, а рост выручки позволит увеличить зарплату и снизить нагрузку на обслуживание кредитов, - это огромная зависимость от давальческих заказов", - отметил Николай Ефимчик.

По его словам, на сегодняшний день в 22 организациях (а это почти 30%) удельный вес давальческого сырья превышает 20%. "Мы считаем, что это критический уровень, когда предприятие может работать на кого-то, а не на себя. Есть предприятия, которые практически 100% работает по такой схеме. Это дорога в никуда. У нас есть горький опыт, который мы быстро забываем. Один из последних - "Вяснянка". Закончилось все тем, что предприятие находится в санации. Но мы все-таки постараемся им помочь", - подчеркнул председатель "Беллегпрома".-0-