Ефимчик: уровень продукции предприятий "Беллегпрома" растет

Во время художественного совета одного из предприятий. Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция предприятий концерна "Беллегпром" с каждым годом получает все более высокие оценки, заявил журналистам председатель концерна Николай Ефимчик после открытия 43-й международной выставки-ярмарки по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2018, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оценки продукции предприятий концерна с каждым годом все выше. Кто бы мог еще пять лет назад подумать, что ОАО "Камволь" будет выпускать ткани бизнес-класса. Тоже самое можно сказать и о продукции льняной отрасли. Практически на каждом базовом предприятии, которое получило поддержку государства и прошло техническое перевооружение, выпускается продукция, которая сегодня соответствует европейскому уровню", - сказал Николай Ефимчик.

На каждом предприятии концерна реализуются инновационные проекты. "Сегодня инновации внедряются в ОАО "Лента", "Полесье", "Моготекс". Речь идет о выпуске совершенно новой продукции, которая ранее не была представлена на рынке. К примеру, "Моготекс" будет выпускать ткани Blackout с шумоизоляцией и светозащитой", - отметил председатель концерна.

43-я Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2018 собрала в Минске более 80 участников из 13 стран. "Этот форум - не площадка для заключения соглашений, это площадка для переговоров в формате B2B (бизнес-бизнес)", - добавил Николай Ефимчик.

Деловую программу форума сегодня открыл экспертный диалог "Актуальные вопросы взаимодействия в области легкой промышленности". 3 и 4 октября пройдет семинар-тренинг по эффективному категорийному менеджменту в индустрии моды, интернет-торговле. На полях выставки 4 октября состоится заседание Консультативного совета по вопросам развития сотрудничества с малым и средним бизнесом. Кроме того, работает сезонный салон обуви Expo Shoes для оптовых покупателей. Для поддержки и закрепления талантливой молодежи в отрасли организована специальная зона Fashion Format, где можно будет ознакомиться с творческими работами учащихся и студентов специализированных учебных заведений. BelTexIndustry 2018 будет работать на базе НВЦ "Белэкспо" до 5 октября. -0-