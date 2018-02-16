Экспорт "Беллегпрома" в январе увеличился на 20%

16 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Темп роста экспорта предприятий "Беллегпрома" в январе составил 123,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщил председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик на итоговом совете концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"По экспорту мы в январе имеем 23,3%, по индексу промышленного производства - 7,9%. К сожалению, это меньше, чем хотелось бы и чем то, что делают наши коллеги из Минпрома. Поэтому есть над чем работать", - отметил Николай Ефимчик.

Он констатировал, что по итогу прошлого года концерн не выполнил задание по запасам готовой продукции. Но 55% запасов сконцентрировано в 8 частных эффективно работающих организациях. "По тем или иным причинам эти предприятия должны иметь запасы готовой продукции. Особенно это понятно по обувщикам: нужно готовить сани летом. Естественно, зимний ассортимент работает в сезон, идет накопление, плюс остатки в сетях. Я не вижу проблем в том, что на этих восьми предприятиях имеются сверхнормативные запасы. У остальных их нет", - сказал председатель "Беллегпрома".

По словам Николая Ефимчика, количество убыточных предприятий в концерне в 2017 году сократилось на 40%. Получена чистая прибыль в размере Br99,3 млн. Рентабельность продаж в целом по "Беллегпрому" составила 13%, по промышленности - 14,6%.

Дефицит собственных оборотных средства за последние два года снижен почти в два раза и составил Br137 млн.-0-