Экспорт белорусских товаров в Финляндию в 2017 году возрос на 18,2%

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских товаров в Финляндию в 2017 году увеличился по сравнению с 2016-м на 18,2% и составил $19,5 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Беллесбумпром".

С февраля 2017 года согласно постановлению Совета Министров председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров определен ответственным за обеспечение наращивания объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг в Финляндию. Для реализации задач была сформирована рабочая группа. Работа по наращиванию экспорта проводилась при содействии белорусского посольства в Финляндии.

Основу экспорта в Финляндию в январе-декабре 2017 года составили металлопродукция (более 33% в общем объеме экспорта), лесоматериалы, передаточные механизмы машин, оборудования, женская верхняя одежда, пушнина. Всего экспортируется 16 наименований товаров.

В 2018 году есть все предпосылки для наращивания экспорта в Финляндию. Это должно произойти за счет увеличения поставок удобрений (их начали поставлять в Финляндию в середине 2017 года), а также пушно-мехового сырья. Кроме того, приоритетной позицией будет металлопродукция.

Запланировано проведение мероприятий, которые будут способствовать развитию сотрудничества Беларуси с Финляндией. В частности, концерн "Беллесбумпром" параллельно с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты начал проработку визита делегации белорусских деловых кругов в город Савонлинна для участия в VI Белорусско-финляндском экономическом форуме.-0-