5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского продовольствия в январе-апреле вырос на 9,3%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на международной специализированной выставке "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Агропромышленный комплекс Беларуси по итогам работы за пять месяцев демонстрирует положительную динамику своего развития. Валовая продукция во всех категориях возросла на 3,5%. При этом обеспечен рост производства молока на 80 тыс. т, мяса - на 8 тыс. т. Это позволило обеспечить сырьем наши перерабатывающие предприятия, обеспечить продовольствием внутренний рынок и продать излишки за пределы страны. За январь-апрель реализовано за рубеж продовольственной продукции на сумму $1,644 млрд - на $140 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (на 9,3%)", - сказал Леонид Заяц.

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" открылась сегодня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия. Коллективные экспозиции презентовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства Беларуси. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.

Помимо "Белагро-2018" во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-