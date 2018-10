Экспозиция белорусских производителей организована на выставке пищевой индустрии в Омане

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature организована в Омане во время международной выставки пищевой индустрии Food and Hospitality Oman, которая проходит в Маскате с 15 по 17 октября, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В выставке участвуют около ста компаний из 20 стран, в том числе шесть белорусских предприятий: "Бабушкина крынка", "Солигорская птицефабрика", "Минский маргариновый завод", "Лидапищеконцентраты", "Дрожжевой комбинат" и "Праймилк". Национальные павильоны помимо Беларуси представляют Индия, Иран, Китай, Малайзия, Таиланд и ЮАР. Food and Hospitality Oman является крупнейшим отраслевым выставочным мероприятием в Омане.

Белорусско-оманский бизнес-форум, организованный торгово-промышленными палатами Беларуси и Омана, состоялся 14 октября. В форуме приняли участие посол Беларуси в Египте и Омане по совместительству Сергей Рачков, председатель Мусандаского отделения Оманской торгово-промышленной палаты Мухаммад Рад Мухаммед Абдулла аль-Шехи, директор предприятия "Белинтерэкспо" Евгений Введенский. Участники белорусской экспозиции провели презентации своей продукции для представителей оманских деловых кругов.

Белорусскую экспозицию на выставке 15 октября посетили Сергей Рачков, министр туризма Омана Ахмед бен Насер аль-Махризи, генеральный директор Оманской торгово-промышленной палаты Абдул Адхем Аббас аль-Бахрани, представители официальных органов и деловых кругов страны.

Организатором экспозиции Belarus. The Taste of Nature выступило предприятие "Белинтерэкспо". Экспозиция организована при поддержке посольства Беларуси в Египте и Омане по совместительству и Торгово-промышленной палаты Омана.

До конца года предприятием "Белинтерэкспо" запланированы экспозиции белорусских производителей во Вьетнаме, Грузии, Египте, Израиле, Катаре, ОАЭ, Румынии, Узбекистане.-0-