18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Эквадор хочет подписать всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС. Об этом сегодня в Минске заявила журналистам министр иностранных дел этой страны Мария Фернанда Эспиноса Гарсес по завершении встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У Эквадора очень большой интерес в подписании всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС. И Беларусь в рамках этого регионального интеграционного блока играет очень важную роль, в том числе в развитии отношений с Эквадором", - заявила министр.

По ее словам, встреча с главой белорусского государства была очень результативной. Она констатировала, что за последние годы Беларусь и Эквадор значительно продвинулись в развитии отношений. "Мы достаточно сблизились в отношениях между двумя странами. Есть большой вклад Беларуси в развитие нефтяного сектора в Эквадоре. Есть также потенциал дальнейшей работы в сфере энергетики и сельского хозяйства", - сказала она.

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес сообщила, что во время ее визита в Беларусь планируется подписать два международных договора - соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и соглашение о возврате НДС для работников диппредставительств и консульских учреждений двух стран.

Имеется очень большой потенциал для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. "В данный момент совместно с министром иностранных дел Беларуси и делегациями двух стран мы детально обсудим все двусторонние проекты и проведем ревизию тех договоренностей, которые были ранее достигнуты, наметим мероприятия на перспективу", - заявила она.

"Что касается международной повестки дня, мы отметили схожесть позиций относительно того беспокойства, которое сейчас присутствует в плане международной безопасности и необходимости принятия мер для обеспечения этой международной безопасности. Есть очень много схожих позиций по международной повестке дня. В том числе та роль, которую играет Беларусь в рамках ООН в борьбе с торговлей людьми. И необходимость совместной работы над этим вопросом", - отметила министр.-0-