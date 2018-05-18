Лукашенко: отношения Беларуси с Эквадором надо подвергнуть ревизии

18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым подвергнуть ревизии отношения Беларуси с Эквадором. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел Эквадора Марией Фернандой Эспиносой Гарсес, которая 17-19 мая посещает с официальным визитом Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в отношениях с Эквадором такой период, когда надо было бы подвергнуть ревизии наши отношения, посмотреть, что у нас получилось, может быть, от чего-то отказаться и наметить план действий на ближайшую перспективу", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Эквадоре в последнее время произошли определенные политические реформы, и они еще не закончены. "Я очень надеюсь, что в этот очень важный период, формируя этот план, вы с нашим министром договоритесь в том числе о контактах на высшем уровне. Но вы знайте, что мы всегда рады видеть вашего Президента в Беларуси. В любое удобное для него время", - заявил белорусский лидер.

Основой взаимоотношений Беларуси и Эквадора, соответствующей дорожной карты должно стать торгово-экономическое сотрудничество. "Думаю, в наших планах мы это возьмем за основу. Но согласитесь, что нам не стоит брать на себя обязательства, которые мы не сможем выполнить. Ни Эквадор, ни Беларусь. Поэтому и нужна ревизия всего сделанного и старых планов", - отметил глава государства.

"Тем не менее наши стратегические планы на перспективу должны быть достаточно напряженными. Мы должны взять на себя обязательство и товарооборот диверсифицировать, и повысить его. Чтобы Беларусь для Эквадора, а вы для нас были друзьями и партнерами не просто на словах, а чтобы под этим была солидная основа. Поэтому я очень рассчитываю на реальный план действий на перспективу", - добавил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что у Беларуси с Эквадором сложились хорошие политические отношения. Страны имеют схожие позиции по международной повестке, хорошо сотрудничают во всех международных организациях, особенно в ООН. "Мы готовы поддержать вашу кандидатуру на пост председателя очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН (правительство Эквадора выдвинуло кандидатуру министра иностранных дел на пост председателя 73-й сессии ГА ООН. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Президент.

Александр Лукашенко также отметил, что любое государство, особенно на географическом отделении от своих партнеров, пытается найти страны, на которые оно хотело бы опереться в сотрудничестве с другими странами региона. "Как обычно, это самые близкие государства. Так вот в Латинской Америке у нас Эквадор является таким близким государством для Беларуси, и мы всегда ищем опору, сотрудничая с другими государствами, именно у вас в Эквадоре", - подчеркнул он.

Глава МИД Эквадора отмечает интерес к развитию отношений с Беларусью Министр заявила, что торгово-экономическое сотрудничество занимает главное место в отношениях с Беларусью. Она подчеркнула, что за последние несколько лет страны продвинулись в развитии двустороннего сотрудничества.

Эквадор хочет подписать всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС "У Эквадора очень большой интерес в подписании всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС. И Беларусь в рамках этого регионального интеграционного блока играет очень важную роль, в том числе в развитии отношений с Эквадором", - заявила министр.

Дипломатические отношения между Беларусью и Эквадором установлены в мае 1993 года. В 2014 году страны обменялись посольствами. В июне 2012 года Эквадор с официальным визитом посетил глава белорусского государства, а в октябре 2013 года состоялся ответный визит Президента Эквадора. Кроме того, лидеры двух стран встречались в сентябре 2015 года в ходе 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Развиваются межпарламентские связи. В 2016 году Беларусь получила статус наблюдателя в Латиноамериканском парламенте (ПАРЛАТИНО).

Проведены два заседания белорусско-эквадорской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Договорно-правовая база двусторонних отношений включает 6 межправительственных и 10 межведомственных соглашений. На рассмотрении сторон находятся еще 9 международных договоров.

В 2017 году взаимный товарооборот вырос на 90,5% за счет роста на 143,2% импорта эквадорских товаров. Экспорт товаров осуществлялся по 9 товарным позициям, среди которых калийные и азотные удобрения, проволока из черных металлов, нефтепродукты. Импорт представлен в основном цветами и бананами. Объем взаимного товарооборота за январь-март 2018 года составил $44,6 млн, увеличившись к уровню аналогичного периода 2017 года на 83%.

Экспорт белорусских услуг в 2017 году (преимущественно строительных) составил $10,2 млн (188,5% к уровню 2016 года), импорт эквадорских - $8,3 млн (179,5%).

Товаропроводящая сеть в Эквадоре представлена филиалами РУП "ПО "Белоруснефть" и ЗАО "Белзарубежстрой". В 2017 году добывающие проекты в Эквадоре стали одними из важнейших для компании "Белоруснефть".

Между странами развивается также научное и гуманитарное сотрудничество, подписаны соответствующие соглашения.-0-