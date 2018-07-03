3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эквадор намерен изучить белорусский опыт глубокой нефтепереработки. Этот вопрос обсуждался на встрече посла Беларуси в Кито Игоря Полуяна с министром углеводородов Эквадора Карлосом Перес Гарсия, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

На переговорах обсуждались перспективы белорусско-эквадорского сотрудничества в нефтяной сфере, вопросы охраны окружающей среды и ряд иных тем, представляющих взаимный интерес.

Стороны отметили успешную деятельность филиала "Белоруснефти" в Эквадоре в области разработки и добычи нефти. В этой связи Карлос Перес Гарсия высказал заинтересованность страны в более широком участии компании в реализации новых проектов в Эквадоре, а также выразил намерение изучить белорусский опыт глубокой нефтепереработки.

Достигнута принципиальная договоренность об организации визита в Беларусь делегации эквадорских экспертов для переговоров о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере нефтедобычи, а также для ознакомления с работой белорусских нефтеперерабатывающих заводов.-0-