Евразийский межправсовет решил создать группу высокого уровня по импортозамещению

27 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Санкт-Петербурге одобрил распоряжение "О формировании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Рабочая группа создается для выработки в ЕАЭС единых подходов по реализации кооперационных и импортозамещающих проектов. Согласно распоряжению, создать рабочую группу и утвердить ее состав должна будет Коллегия ЕЭК", - отметили в ЕЭК.

Рассмотрение вопросов импортозамещения и промкооперации связано с решениями в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, устранения препятствий при поставках промышленной продукции на общий рынок союза, привлечения инвестиций и повышения доступности финансовых ресурсов для предприятий ЕАЭС. "Эти вопросы затрагивают компетенцию не только промышленного, но и экономического и финансового блока сторон и предполагают принятие оперативных решений на самом высоком уровне, - пояснили в пресс-службе. - В этой связи в состав рабочей группы войдут представители государств ЕАЭС на уровне заместителей руководителей уполномоченных органов стран объединения".

На заседании был рассмотрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета "О формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза", который в этом году должен быть представлен для рассмотрения Высшим Евразийским экономическим советом. Планируется, что главы государств утвердят программу формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза и план мероприятий по формированию этого общего рынка.

Комиссия представила также межправсовету информацию о подготовке изменений в Договор о ЕАЭС и отчет о зачислении и распределении ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС в 2017 году.

Кроме того, межправсовет поручил Коллегии ЕЭК провести пилотный проект по оценке фактического воздействия принятых решений комиссии. План мероприятий по его реализации Коллегия ЕЭК утвердит до 1 октября этого года.-0-