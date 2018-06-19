19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 19 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,005 до Br2,0152 (18 июня - Br2,0102 за $1).

Евро подорожал на Br0,004 и стоит Br2,3327 (18 июня - Br2,3287 за 1 евро).

Курс российского рубля понизился на Br0,0263 до Br3,1437 за 100 российских рублей (18 июня - Br3,17 за 100 российских рублей).-0-

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