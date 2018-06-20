20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 20 июня подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,01 до Br2,0052 (19 июня - Br2,0152 за $1).

Евро подешевел на Br0,013 и стоит Br2,3197 (19 июня - Br2,3327 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0079 до Br3,1516 за 100 российских рублей (19 июня - Br3,1437 за 100 российских рублей).-0-

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