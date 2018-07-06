6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 6 июля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0033 и стоит Br1,9859 (5 июля - Br1,9892 за $1).

Евро подешевел на Br0,0009 до Br2,3246 (5 июля - Br2,3255 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0009 до Br3,1447 за 100 российских рублей (5 июля - Br3,1438 за 100 российских рублей).-0-

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