13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 13 июня подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0074 до Br2,0103 (12 июня - Br2,0029 за $1).
Евро подешевел на Br0,0005 и стоит Br2,3617 (12 июня - Br2,3622 за 1 евро).
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0057 до Br3,1882 за 100 российских рублей (12 июня - Br3,1939 за 100 российских рублей).-0-
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