25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 25 апреля подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0002 до Br2,0032 (24 апреля - Br2,0034 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0001 и стоит Br2,4438 (24 апреля - Br2,4437 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0038 до Br3,2454 за 100 российских рублей (24 апреля - Br3,2492 за 100 российских рублей).-0-
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