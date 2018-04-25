25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 25 апреля подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0002 до Br2,0032 (24 апреля - Br2,0034 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0001 и стоит Br2,4438 (24 апреля - Br2,4437 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0038 до Br3,2454 за 100 российских рублей (24 апреля - Br3,2492 за 100 российских рублей).-0-

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