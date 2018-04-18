Fitch подтвердило рейтинг "Белэксимгаранта" на уровне "B"

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости "Белэксимгаранта" на уровне "B", прогноз "Стабильный", сообщили БЕЛТА в агентстве.
Рейтинг отражает 100-процентную госсобственность "Белэксимгаранта". "При рассмотрении компании на самостоятельной основе в качестве противовеса наличию гарантий по обязательному страхованию, адекватной капитализации компании и хорошему генерированию прибыли выступают подверженность внутренним финансовым рискам и низкое качество инвестиционного портфеля у страховщика", - отметили в Fitch.
Аналитики агентства констатируют, что Беларусь предусмотрела сильную законодательно закрепленную поддержку для компании в целях развития хорошо функционирующей системы экспортного страхования. Такая поддержка предусматривает госгарантии по рискам экспортного страхования. Это обусловило значительные взносы капитала в предыдущие годы, а потенциальные потребности "Белэксимгаранта" в капитале напрямую включены в бюджетную систему Беларуси.
В случае каких-либо изменений мнения Fitch относительно финансового положения Беларуси или какого-либо существенного изменения взаимоотношений страховщика с государством это, скорее всего, окажет прямое воздействие на рейтинг "Белэксимгаранта".
"Белэксимгарант" - один из крупнейших страховщиков Беларуси, предлагающий около 60 видов страховых услуг.-0-
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