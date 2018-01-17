Фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестпроектов малого бизнеса

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания господдержки. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.

Заявки принимаются с 17 по 31 января 2018 года. Виды государственной финансовой поддержки - заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе) и лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

Господдержка предоставляется при реализации инвестпроектов по таким направлениям, как создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспорто ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой).

Размер господдержки - до Br196 тыс. при предоставлении средств на условиях займа, на средства в таком же размере можно рассчитывать при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга). Общая сумма финансовой поддержки одному субъекту не может превышать Br245 тыс.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства экономики.-0-