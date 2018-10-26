26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция предлагает в ближайшие пять лет удвоить товарооборот с Беларусью. Об этом сегодня журналистам заявил государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас белорусско-французский товарооборот составляет примерно $350 млн. Наша задача - удвоить его в течение пяти лет", - сказал Жан-Батист Лемуан. По его словам, перспективными сферами сотрудничества могут стать сельское хозяйство, страхование, транспорт, поставки оборудования и техники.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко отметил, что поддерживает такую цель французской стороны. Он также выразил надежду, что товарооборот в $700 млн будет достигнут раньше, чем через 5 лет.-0-
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