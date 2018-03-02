ГКНТ работает над увеличением доли высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям работает над увеличением доли высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ГКНТ Александр Шумилин после отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации Белстата, озвученной сегодня во время отчета, вклад высокотехнологичных товаров в формирование общего объема экспорта не превышает 3%. Причем более 70% экспорта данной продукции поставляется на российский рынок.

Александр Шумилин пояснил, что ГКНТ сегодня проводит работу по наращиванию доли высокотехнологичной продукции в экспортной корзине в целом. "Если в 2011 году доля высокотехнологичного экспорта была 1,5%, то в 2017 году это уже 3%. То есть доля растет. Это станки, оборудование, лазеры - продукция с высокой добавленной стоимостью. По этим направлениям мы увеличиваем свое присутствие на внешних рынках", - пояснил он. Достаточно большую долю в экспорте инновационной продукции занимает нефтеперерабатывающий комплекс.

Касательно диверсификации экспорта высокотехнологичных товаров Александр Шумилин отметил, что ГКНТ прорабатывает различные рынки. Так, для белорусских станков сегодня перспективным является американский рынок, после выставки высокотехнологичной продукции в США в прошлом году интерес потенциальных покупателе вырос, констатировал он.-0-