Глава Белкоопсоюза: будем рады открытию частных торговых точек в малых населенных пунктах

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз не против открытия торговых точек частными предприятиями в малых населенных пунктах, но желающих пока нет. Об этом заявил журналистам председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно законодательству, любой желающий может открывать любую торговую точку в любом населенном пункте, никто не запрещает. И потребкооперация не имеет права и возможности запретить ее открытие. В некоторых случаях мы даже поддерживаем их: договариваемся снабжать некоторыми видами товаров. Но особо желающих нет. Потому что, как бы там ни было, работа в населенных пунктах до 200 человек для любой торговой точки при условии выдерживания требований ассортимента, цены и остального убыточна", - отметил Валерий Иванов.

Глава Белкоопсоюза сказал, что в то же время у его организации такие торговые точки есть, хотя они и нерентабельны. "И мы их закрыть не можем, потому что для населения это единственная точка, куда можно прийти за покупками. Здесь уже налицо социальная функция, которую выполняет потребкооперация", - подчеркнул он.

Валерий Иванов проинформировал, что в целом динамика развития Белкоопсоюза положительная в таких направлениях, как экспорт товаров, звероводство, закупка излишков сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения, ценовая политика потребкооперации. В то же время доработки требуют такие сферы деятельности организации, как качество торгового обслуживания сельского населения, обеспечение его всеми видами необходимых товаров, в том числе и импортных, а также своевременность расчетов с поставщиками. -0-