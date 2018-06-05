Госкомимущество будет взаимодействовать с ЕБРР в выборе консультантов по правовым вопросам

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу Беларуси готов активно взаимодействовать с Европейским банком реконструкции и развития при выборе организаций - консультантов по корпоративным и правовым вопросам. Об этом заявил первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев сегодня на встрече с представителями ЕБРР, где обсуждались вопросы, связанные с реализацией меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и банком по совершенствованию системы управления государственными предприятиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Действие положений меморандума рассчитано на два года и включает подготовку и реализацию предложений по внедрению лучших мировых практик корпоративного управления в хозяйственных обществах Беларуси, иные вопросы совершенствования системы управления госактивами. Встреча в Минске состоялась накануне завершения объявленных ЕБРР конкурсов по выбору консультантов по корпоративным и правовым вопросам.

"За восемь месяцев, прошедших с момента подписания меморандума, сторонам благодаря плотному сотрудничеству удалось пройти большой путь. Сегодня нам важно оценить текущую ситуацию, убедиться в единообразии подходов, чтобы, сохраняя темп, двигаться дальше", - отметил исполнительный директор по экономике, политике и управлению ЕБРР Маттиа Романи.

Представитель ЕБРР подчеркнул, что, хотя назначать консультантов и нести ответственность за сделанный выбор будет банк, процесс будет идти при активном сотрудничестве с Госкомимуществом. В настоящее время в Беларуси в соответствии с утвержденной программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы принимаются меры по совершенствованию подходов к управлению госпредприятиями. Целью является максимизация прибыли от использования государственных активов и увеличение их стоимости. При этом будет применяться комбинированный подход, основанный на белорусском и международном опыте. Госкомимущество и ЕБРР демонстрируют взаимопонимание, общность подходов, основанных на принятии взвешенных решений, стремление к активному и эффективному сотрудничеству, главная цель которого - получение положительного результата, который в последующем может быть распространен на другие предприятия страны.

ЕБРР участвует в одном из глобальных проектов по выстраиванию в Беларуси системы управления госактивами на республиканском уровне, которая отрабатывается на примере организаций Госкомимущества, в том числе холдинга "Белавтодор". "В перспективе в государственном управлении планируется оставить стратегически значимые организации, которые могут быть объединены в госкорпорации с возможностью размещения их акций на Белорусской валютно-фондовой бирже. Поэтому важно реализовать совместный с ЕБРР проект в течение ближайших двух лет", - сказал Алексей Васильев.

Директор по вопросам корпоративного управления ЕБРР по Украине и Беларуси Оляна Гордиенко отметила интерес к совместному проекту Госкомимущества и ЕБРР со стороны потенциальных соискателей на роль консультантов по корпоративным и правовым вопросам, подчеркнув, что среди интересующихся есть компании с мировым именем. По словам Маттиа Романи, в ЕБРР проекту уделяется много времени и внимания, так как в случае успешной реализации он сможет стать флагманским для других стран - не только региона, но и стран дальней дуги.-0-