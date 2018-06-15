Государство готово продать "Красносельскстройматериалы" за $200 млн - Калинин

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство готово продать ОАО "Красносельскстройматериалы" за $200 млн, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, действительно ли цементный завод предлагается продать за $200 млн, Анатолий Калинин ответил: "Мы хотим около этой суммы, а они хотят дешевле. Инвестор (ирландский концерн CRH. - Прим. БЕЛТА.) не настроен брать целиком, хотя мы предлагаем ему выкупить 100% акций. Идет переговорный процесс, он достаточно последовательный, мы сближаем позиции. Предприятие работает рентабельно, не накапливает долги, завершили модернизацию".
По словам вице-премьера, в целом государство настроено в точечной форме проводить разгосударствление предприятий и продажу активов при достижении компромиссных решений. "Это происходит там, где государству это выгодно и где мы не можем сами справиться с управлением данных производств, - отметил Анатолий Калинин. - Готовы рассматривать продажу "Гомельстекла" и других предприятий по выпуску строительных материалов".-0-
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