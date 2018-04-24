Гран-при премии "Банк года - 2017" у МТБанка!

Вчера состоялась торжественная церемония вручения премии финансового портала Myfin "Банк года - 2017", которая оказалась чрезвычайно успешной для МТБанка. Помимо главной награды, банк завоевал еще четыре первых и четыре вторых места в различных номинациях.

Ежегодная премия "Банк года" подводит итоги работы банков в минувшем году и оценивает, кто сработал лучше всех и сумел достичь поставленных перед командой целей. Жюри конкурса принимает решение по результатам данных, которые банки предоставляют вместе с заявками на участие. Оценивают результаты 14 человек - руководители предприятий банковской сферы, представители экспертного сообщества, ученые. Более того, у каждого была возможность отдать голос любимому банку на портале Myfin.

Гран-при премии "Банк года - 2017" - это высокая оценка работы МТБанка. Кстати, Гран-при банк уже получал в 2015 году. Более того, МТБанк занял четыре первых места в номинациях: "Лучший банк (среди средних)", "Кредитор года", "Самый инновационный банк Беларуси" и "Лучший банковский продукт на рынке". Последнюю награду принесло на самом деле инновационное решение - ИКС Карта.

- Идея продукта давно витала в воздухе. Мы видели, что у наших активных клиентов много пластиковых карт: валютные, зарплатные. Носить их всегда с собой - неудобно, а помнить пин-коды - трудно. Так возникла идея сделать одну карту со сверхспособностями. Это уникальный продукт на рынке Беларуси, который объединил все карты в кошельке: Халву, Халву Плюс, PayOkау, Автокарту и др. И управлять им легко - при помощи мобильного приложения. Мы рады, что в Беларуси ИКС Карту настолько высоко оценили, - говорит Никита Козырев, директор по розничному бизнесу ЗАО "МТБанк".

И это еще не все награды: МТБанк занял четыре вторых места в номинациях: "Лучший управляющий", которым стал Председатель Правления МТБанка Андрей Жишкевич, "Выбор вкладчиков", "Сделка года" за франшизу карты рассрочки Халва на территории Российской Федерации и "Выбор пользователей портала Myfin.by - 2017".

- Каждая награда ценна для банка по-своему. Что для нас особенно важно, так это то, что в выборе победителей принимались во внимание результаты народного голосования. Ведь все, что мы создаем, мы делаем для своих клиентов и в их интересах. Мы постоянно общаемся, стараемся учитывать пожелания, выявлять потребности клиентов, а потом предлагаем новые решения или совершенствуем те, что уже есть на рынке. Пожалуй, в этом весь секрет успеха. Но есть еще кое-что - это слаженная работа крепкой профессиональной команды людей, искренне любящих свое дело, - говорит Никита Козырев, директор по розничному бизнесу ЗАО "МТБанк".