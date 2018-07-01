Греф назвал Беларусь выгодным рынком для инвестирования

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь становится стабильно выгодным рынком для инвестирования средств. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, сообщает БЕЛТА.

Герман Греф отметил выход на стабильное и выгодное для банка инвестирование средств в страну-соседку. "Работа в Беларуси в прошлом году была сопряжена с 17-процентной доходностью на капитал, что для банковского рынка очень неплохо, хотя и ниже, чем в России. В этом году, думаю, дойдем до 20%, что для нас является нормой. Можно считать, что с 2018 года наша работа в Беларуси переходит в стабильное русло без кризисных ситуаций. Это выгодный рынок, который приносит приемлемую норму прибыли. И, соответственно, открываются все возможности, чтобы инвестировать новые ресурсы в Беларусь, что мы и будем делать", - сказал Герман Греф.

Он отметил разнообразные направления для расширения нашего присутствия на рынке Беларуси. Начиная с предоставления технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматических принятия решений через нейронные сети. "Сейчас наши специалисты в России ведут обучение нейронных сетей с учетом данных, которые мы получили из Национального банка Беларуси. И надеемся, что до конца года мы эту технологию в Беларуси запустим. Второе направление касалось передачи технологий, связанных с использованием идентификации клиента. Их мы также поставим на белорусский рынок через дочерний банк", - добавил собеседник.

Сбербанк поддерживает множество проектов образования в России. "Мы договорились о том, что при следующем визите Президента Беларуси покажем все, что делаем. И если это будет интересно, готовы начать реализацию программ поддержки образования Беларуси, аналогичных таким, как "Учитель для России", - заключил Герман Греф.-0-